Стал известен состав сборной России на этапе Кубка мира в Давосе

Тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды на спринтерские и дистанционные гонки, который пройдут в рамках третьего этапа Кубка мира в швейцарском Давосе.

В них примут участие Александр Большунов, Сергей Устюгов и Наталья Непряева. Помимо них в спринте побегут Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева, Лилия Васильева и Вероника Степанова.

В дистанционных гонках к Большунову, Устюгову, Якимушкину, Мальцеву и Ларькову присоединятся Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Денис Спицов.

За женскую сборную России побегут Непряева, Сорина, Ступак, Степанова, Васильева, Крупицкая и Рыгалина, сообщает «Р-Спорт».

Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Давосе с 11 по 12 декабря​​​.