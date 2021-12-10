Стал известен состав сборной России на этапе Кубка мира в Давосе

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
В них примут участие Александр Большунов, Сергей Устюгов и Наталья Непряева. Помимо них в спринте побегут Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Денис Филимонов, Андрей Ларьков, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Юлия Ступак, Анастасия Фалеева, Лилия Васильева и Вероника Степанова.
В дистанционных гонках к Большунову, Устюгову, Якимушкину, Мальцеву и Ларькову присоединятся Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Денис Спицов.
За женскую сборную России побегут Непряева, Сорина, Ступак, Степанова, Васильева, Крупицкая и Рыгалина, сообщает «Р-Спорт».
Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Давосе с 11 по 12 декабря.