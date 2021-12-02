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    Латыпов: Таких ошибок на фишине, как в прошлый раз, больше допускать было нельзя

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, как сложился для него спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде, где он занял 4-е место.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    «Состояние было тяжелым. Непонятно, может, из-за погоды. Холодные условия, минус 14, мышцы некомфортно себя чувствуют.

    А готовились мы в тепле, даже минуса не было. В любом случае нужно привыкать к низкой температуре.

    Никаких слов и мыслей о чистой стрельбе. Главное, быстро уйти на финиш, думал только о дистанции, о том, чтобы отработать на максимуме.

    Конечно, был сконцентрирован на финише. Таких ошибок, как в прошлый раз, больше допускать нельзя, усилил внимание в этом моменте», — сказал Латыпов «Матч ТВ».

    Напомним, что на финише индивидуальной гонки Латыпов перепутал финишный коридор и в поисках правильной дороги потерял много времени, а также место возле подиума.

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