Латыпов: Таких ошибок на фишине, как в прошлый раз, больше допускать было нельзя

Российский биатлонистрассказал, как сложился для него спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде, где он занял 4-е место.

«Состояние было тяжелым. Непонятно, может, из-за погоды. Холодные условия, минус 14, мышцы некомфортно себя чувствуют.

А готовились мы в тепле, даже минуса не было. В любом случае нужно привыкать к низкой температуре.

Никаких слов и мыслей о чистой стрельбе. Главное, быстро уйти на финиш, думал только о дистанции, о том, чтобы отработать на максимуме.

Конечно, был сконцентрирован на финише. Таких ошибок, как в прошлый раз, больше допускать нельзя, усилил внимание в этом моменте», — сказал Латыпов «Матч ТВ».

Напомним, что на финише индивидуальной гонки Латыпов перепутал финишный коридор и в поисках правильной дороги потерял много времени, а также место возле подиума.