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    Латыпов занял четвертое место в спринте на этапе КМ по биатлону

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    Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял четвертое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Победу одержал швед Себастьян Самуэльссон (22 минуты 58,7 секунды; один промах).

    Вторым к финишу пришел француз Эмильен Жаклен, отстав от лидера на 18 секунд. Жаклен также допустил один промах. Замкнул тройку Кентен Фийон Майе.

    Кубок мира. 2-й этап. Мужчины. Спринт

    1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) -22.58,7 (1 промах)
    2. Эмильен Жаклен (Франция) +18 (1)
    3. Кентен Фийон Майе (Франция) +21,5 (1)
    4. Эдуард Латыпов (Россия) +26,1 (0)
    ...12. Александр Логинов (Россия) +55,9 (1)
    ...31. Карим Халили (Россия) +1.29,7 (2)
    ...37. Василий Томшин (Россия) +1.38,5 (2)
    ...64. Даниил Серохвостов (Россия) +2.33,6 (4)

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