Латыпов занял четвертое место в спринте на этапе КМ по биатлону

Российский биатлонистзанял четвертое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Победу одержал швед Себастьян Самуэльссон (22 минуты 58,7 секунды; один промах).

Вторым к финишу пришел француз Эмильен Жаклен, отстав от лидера на 18 секунд. Жаклен также допустил один промах. Замкнул тройку Кентен Фийон Майе.

Кубок мира. 2-й этап. Мужчины. Спринт

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) -22.58,7 (1 промах)

2. Эмильен Жаклен (Франция) +18 (1)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) +21,5 (1)

4. Эдуард Латыпов (Россия) +26,1 (0)

...12. Александр Логинов (Россия) +55,9 (1)

...31. Карим Халили (Россия) +1.29,7 (2)

...37. Василий Томшин (Россия) +1.38,5 (2)

...64. Даниил Серохвостов (Россия) +2.33,6 (4)