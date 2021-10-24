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    Емельяненко прокомментировал победу над Джонсоном

    Прочие Единоборства
    Легендарный боец ММА Федор Емельяненко прокомментировал победу над американцем Тимоти Джонсоном.

    Федор Емельяненко
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    Федор Емельяненко

    «Идеальный ли это момент для завершения карьеры? У нас еще один бой по контракту, и мы со Скоттом Кокером (президент Bellator)] будем разговаривать, конечно. Конечно, хочу домой, к моим девочкам.

    Я отсутствовал практически два месяца. Буду с ними дальнейшие вопросы решать. Ну и со Скоттом, конечно. А так я очень хотел бы, чтобы Валентин победил Бейдера и стал полноценным чемпионом», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

    Напомним, Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде в главном событии турнира Bellator 269, который проходил 23 октября в Москве.

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