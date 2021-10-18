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    Объявлен состав сборной России по плаванию на ЧЕ в Казани

    Прочие Плавание
    Объявлен состав сборной команды России по плаванию для участия в чемпионате Европы.

    Климент Колесников
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    Климент Колесников

    Турнир пройдет в Казани со 2 по 7 ноября 2021 года.

    Полностью состав команды на чемпионат Европы: Вероника Андрусенко, Татьяна Белоногофф, Илья Бородин, Дарья Васькина, Рустам Гадиров, Рената Гайнуллина, Владислав Герасименко, Иван Гирев, Ника Годун, Владислав Гринев, Анастасия Гуженкова, Михаил Доринов, Александр Егоров, Анна Егорова, Александр Жигалов, Андрей Жилкин, Петр Жихарев, Всеволод Занько, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Дарья Клепикова, Анастасия Кляровская, Климент Колесников, Марина Кравченко, Ирина Кривоносова, Александр Кудашев, Мартин Малютин, Кирилл Мартынычев, Владимир Морозов, Розалия Насретдинова, Антон Никитин, Александр Осипенко, Егор Павлов, Даниил Пасынков, Александр Прибыток, Евгений Рылов, Павел Самусенко, Данил Семьянинов, Анастасия Сорокина, Кирилл Стрельников, Максим Ступин, Арина Суркова, Григорий Тарасевич, Мария Темникова, Алексей Ткачев, Дарья Устинова, Сергей Фесиков, Анастасия Фесикова, Александра Хайлова, Евгения Чиркунова, Светлана Чимрова, Елизавета Чмыхова, Даниил Шаталов, Ирина Шваева, Роман Шевляков, Илья Шевченко, Александр Щеголев, Эдуард Валиахметов, Маргарита Дрямина, Анастасия Дублинская, Данил Зайцев, Олег Костин, Александр Красных, Александра Курилкина, Даниил Марков, Дарья Муллакаева, Марк Николаев, Асия Салихьянова, Дарья Татаринова.

    Отметим, что в заявке не оказалось Юлии Ефимовой и Андрея Минакова.

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