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    Сборную Китая по хоккею могут снять с ОИ-2022 из-за слабости

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Новый президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что сборная Китая по хоккею может пропустить домашние Олимпийские игры 2022 года.

    Сборную Китая по хоккею могут снять с ОИ-2022 из-за слабости
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    Сборную Китая по хоккею могут снять с ОИ-2022 из-за слабости

    «Такой вопрос действительно возникает. Контрольные матчи сборной пройдут под контролем IIHF. Решение будет принято позже.

    Нет смысла смотреть на то, как команда проигрывает 0:15. Это не нужно ни Китаю, ни хоккею», — цитирует Тардифа AFP.

    Китайскую сборную может заменить команда Норвегии, которая занимает 11-е место в рейтинге ИИХФ — наиболее высокое из всех сборных, не сумевших квалифицироваться на Олимпиаду.

    На ОИ-2022 Китай попал в группу к сборным Канады, США и Германии.

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