Сборную Китая по хоккею могут снять с ОИ-2022 из-за слабости Фото: globallookpress.com
«Такой вопрос действительно возникает. Контрольные матчи сборной пройдут под контролем IIHF. Решение будет принято позже.
Нет смысла смотреть на то, как команда проигрывает 0:15. Это не нужно ни Китаю, ни хоккею», — цитирует Тардифа AFP.
Китайскую сборную может заменить команда Норвегии, которая занимает 11-е место в рейтинге ИИХФ — наиболее высокое из всех сборных, не сумевших квалифицироваться на Олимпиаду.
На ОИ-2022 Китай попал в группу к сборным Канады, США и Германии.