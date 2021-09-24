Туктамышева выиграла первый этап Кубка России

По итогам двух видов программы Туктамышева набрала 220,07 балла.
Александра Трусова, лидировавшая после короткой программы, снялась с соревнований по медицинским показателям.
Второе место на этапе заняла Вероника Яметова (189,25), третьей стала Станислава Молчанова (178,22).
Кубок России
1-й этап. Сызрань. Женщины
Итоговое положение
1. Елизавета Туктамышева — 220,07
2. Вероника Яметова — 189,25
3. Станислава Молчанова — 178,22
4. Полина Свириденко — 176,77
5. Анастасия Морозова — 165,52
6. Мария Крыжова — 162,41
7. Рената Губашева — 147,99
8. Арина Онищенко — 144,41
9. Мария Пулина — 143,98
10. Анастасия Воронина — 138,25
11. Ольга Никонорова — 132,74
12. Ксения Зевахина — 132,49
13. Елизавета Шорохова — 124,92
14. Полина Туманова — 120,21