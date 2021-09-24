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    • Туктамышева выиграла первый этап Кубка России
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    Туктамышева выиграла первый этап Кубка России

    Прочие Фигурное катание
    Елизавета Туктамышева стала победительницей первого этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сызрани.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    По итогам двух видов программы Туктамышева набрала 220,07 балла.

    Александра Трусова, лидировавшая после короткой программы, снялась с соревнований по медицинским показателям.

    Второе место на этапе заняла Вероника Яметова (189,25), третьей стала Станислава Молчанова (178,22).

    Кубок России
    1-й этап. Сызрань. Женщины
    Итоговое положение

    1. Елизавета Туктамышева — 220,07
    2. Вероника Яметова — 189,25
    3. Станислава Молчанова — 178,22
    4. Полина Свириденко — 176,77
    5. Анастасия Морозова — 165,52
    6. Мария Крыжова — 162,41
    7. Рената Губашева — 147,99
    8. Арина Онищенко — 144,41
    9. Мария Пулина — 143,98
    10. Анастасия Воронина — 138,25
    11. Ольга Никонорова — 132,74
    12. Ксения Зевахина — 132,49
    13. Елизавета Шорохова — 124,92
    14. Полина Туманова — 120,21

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