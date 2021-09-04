ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Слезы Месси подчеркнули несчастья «Барселоны»Топ-5 неудачников трансферной кампании
  • 20:17
    • Российские волейболисты обыграли нидерландцев на ЧЕ
  • 20:07
    • «Авангард» в серии буллитов одолел «Адмирал»
  • 19:56
    • СКА победил «Локомотив» в серии буллитов
  • 19:38
    • «Ак Барс» проиграл «Куньлуню», ведя в счете 3:0
  • 19:08
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов
    Все новости спорта

    Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Бельгии.

    Макс Ферстаппен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Макс Ферстаппен

    Второе место по итогам заезда занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим стал его напарник Валттери Боттас.

    Российский гонщик Никита Мазепин по стал лишь 20-м, отстав на полсекунды от своего напарника Мика Шумазера.

    Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.08,885
    2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,038
    3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,337
    4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,593
    5. Шарль Леклер («Феррари») +0,642
    6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,652
    7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,705
    8. Эстебан Окон («Альпин») +1,048
    9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,071
    10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,281.

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.10,332
    12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.10,367
    13. Ландо Норрис («Макларен») — 1.10,406
    14. Николас Латифи («Уильямс») — 1.11,161
    15. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.11,314.

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.10,530
    17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.10,731
    18. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 1.11,301
    19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.11,387
    20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.11,875.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов забьют чемпионы мира в Киеве?
  • Украина — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Хорваты вновь не выиграют в гостях?
  • Словакия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Оранжевые» выиграют, но пропустят
  • Нидерланды — Черногория. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.94
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Словакия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Нидерланды — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.24
  • Прогноз на матч Волгарь — Кубань
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Акрон — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Парагвай — Колумбия
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эквадор — Чили
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному