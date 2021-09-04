Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов

Второе место по итогам заезда занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим стал его напарник Валттери Боттас.
Российский гонщик Никита Мазепин по стал лишь 20-м, отстав на полсекунды от своего напарника Мика Шумазера.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.08,885
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,038
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,337
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,593
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,642
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,652
7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,705
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,048
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,071
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,281.
Не прошли в третий сегмент:
11. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.10,332
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.10,367
13. Ландо Норрис («Макларен») — 1.10,406
14. Николас Латифи («Уильямс») — 1.11,161
15. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.11,314.
Не прошли во второй сегмент:
16. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.10,530
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.10,731
18. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 1.11,301
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.11,387
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.11,875.