Ферстапен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Мазепин — 20-й

Голландский пилот «Ред Булла»стал победителем квалификации Гран-при Бельгии.

Вторым финишировал британец Джордж Расселл из «Уильямса», третьим — лидер сезона Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин выбыл в последнем сегменте и занял последнее, 20-е место.

Отметим, что сессия прошла под проливным дождем, ее стар даже пришлось откладывать. В начале третьего сегмента квалификация останавливалась красными флагами после аварии с участием гонщика «Макларена» Ландо Норриса.

Гонка состоится 29 августа. Начало в 16.00 по московскому времени.

«Гран-при Бельгии». Квалификация

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.59,765

2. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2.00,086

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 2.00,099

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 2.00,864

5. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 2.00,935

6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 2.01,164

7. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 2.02,112

8. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 2.02,502

9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 2.03,513

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.56,025

11. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.57,721

12. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.58,056

13. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.58,137

14. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.58,205

15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.58,231

16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 2.02,306

17. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 2.02,413

18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2.03,973

19. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 2.04,452

20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2.04,939