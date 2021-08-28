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    Ферстапен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Мазепин — 20-й

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    Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бельгии.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Вторым финишировал британец Джордж Расселл из «Уильямса», третьим — лидер сезона Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

    Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин выбыл в последнем сегменте и занял последнее, 20-е место.

    Отметим, что сессия прошла под проливным дождем, ее стар даже пришлось откладывать. В начале третьего сегмента квалификация останавливалась красными флагами после аварии с участием гонщика «Макларена» Ландо Норриса.

    Гонка состоится 29 августа. Начало в 16.00 по московскому времени.

    «Гран-при Бельгии». Квалификация

    1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.59,765
    2. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2.00,086
    3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 2.00,099
    4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 2.00,864
    5. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 2.00,935
    6. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 2.01,164
    7. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 2.02,112
    8. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 2.02,502
    9. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 2.03,513
    10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.56,025
    11. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.57,721
    12. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.58,056
    13. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.58,137
    14. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.58,205
    15. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.58,231
    16. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 2.02,306
    17. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 2.02,413
    18. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2.03,973
    19. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 2.04,452
    20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2.04,939

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