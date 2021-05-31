Российские волейболистки разгромили Италию в матче Лиги наций

в матче 4-го тура предварительного раунда волейбольной Лиги наций обыграласо счетом 3-0 (26:24, 25:23, 27:25).

После четырех туров у россиянок восемь набранных очков и текущая шестая позиция.

Свой следующий матч сборная России проведет во вторник против Бразилии, которая находится на пятом месте с девятью очками.

На групповом турнире Лиги наций все 16 сборных сыграют между собой в один круг, а затем четверка сильнейших в плей-офф определит победителя турнира.

Действующим победителем Лиги наций являются американки.

Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.