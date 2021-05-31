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    Российские волейболистки разгромили Италию в матче Лиги наций

    Прочие Волейбол
    Женская сборная России в матче 4-го тура предварительного раунда волейбольной Лиги наций обыграла команду Италии со счетом 3-0 (26:24, 25:23, 27:25).

    Россия — Италия
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    Россия — Италия

    После четырех туров у россиянок восемь набранных очков и текущая шестая позиция.

    Свой следующий матч сборная России проведет во вторник против Бразилии, которая находится на пятом месте с девятью очками.

    На групповом турнире Лиги наций все 16 сборных сыграют между собой в один круг, а затем четверка сильнейших в плей-офф определит победителя турнира.

    Действующим победителем Лиги наций являются американки.

    Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.

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