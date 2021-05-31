Российские волейболистки разгромили Италию в матче Лиги наций

Россия — Италия Фото: globallookpress.com
После четырех туров у россиянок восемь набранных очков и текущая шестая позиция.
Свой следующий матч сборная России проведет во вторник против Бразилии, которая находится на пятом месте с девятью очками.
На групповом турнире Лиги наций все 16 сборных сыграют между собой в один круг, а затем четверка сильнейших в плей-офф определит победителя турнира.
Действующим победителем Лиги наций являются американки.
Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.
Кайф, кайф, кайф, это реально кайф🤗#RusVolleyTeam #VNL2021 pic.twitter.com/gYW0ZeGH24— Сборная России🏐 (@RusVolleyTeam) May 31, 2021