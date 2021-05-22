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    Леклер выиграл квалификацию Гран-при Испании

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    Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем квалификации Грани-при Испании.

    Шарль Леклер
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    Шарль Леклер

    Свой лучший круг обладатель поул-позишн проехал за 1 минуту 10,346 секунды.

    Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье — Валттери Боттас из «Мерседеса».

    Россиянин Никита Мазепин, приставляющий «Хасс», стал лишь 19-м.

    Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация

    1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.10,346
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,230
    3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,255
    4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,265
    5. Ландо Норрис («Макларен») +0,274
    6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,554
    7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,749
    8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,073
    9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,227
    10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,433

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.11,486
    12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.11,598
    13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.11,600
    14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.11,642
    15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.11,830

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.12,098
    17. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.12,205
    18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.12,366
    19. Никита Мазепин («Хаас») — 1.12,366
    20. Мик Шумахер («Хаас») — без времени.

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