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    Чупков завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 метров брассом

    Прочие Плавание
    Российский пловец Антон Чупков одержал победу на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

    Антон Чупков
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    Антон Чупков

    24-летний россиянин стал двукратным чемпионом Европы, преодолев дистанцию за 2 минуты 6,99 секунды.

    Серебро завоевал нидерландец Арно Камминга (2.07,35), а бронзу — швед Эрик Перссон (2.07,66). Еще один россиянин Кирилл Пригода занял шестое место — 2.09,23.

    У женщин на дистанции 200 метров баттерфляем российская пловчиха Светлана Чимрова стала бронзовой призеркой с результатом две минуты и 08,55 секунды.

    Победу одержала венгерская спортсменка Богларка Капаш (2.06,50). На третьей позиции еще одна представительница Венгрии Катинка Хоссу (2.08,14).

    В смешанной эстафете 4х100 метров комплексным плаванием сборная России по плаванию финишировала четвертой.

    За Россию выступали Климент Колесников, Юлия Ефимова, Андрей Минаков и Мария Каменева, показавшие результат 3 минуты и 43,60 секунды.

    Победу одержала сборная Великобритании (3.38,82). В тройку лучших также попали Голландия (3.41,28) и Италия (3.42,30).

    Чемпионат Европы проходит с 10 по 23 мая.

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