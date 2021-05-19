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    Колесников завоевал золото ЧЕ на дистанции 100 метров вольным стилем

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    Российский пловец Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

    Климент Колесников
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    Климент Колесников

    Колесников преодолел дистанцию за 47,37 секунды. Вторым стал итальянец Алессандро Миресси (+0,08), третьим — еще один россиянин Андрей Минаков (+0,37).

    Также Колесников установил рекорд чемпионатов Европы. Для 20-летнего спортсмена это третье золото на текущем турнире.

    В заплыве на 1500 метров вольным стилем победу одержал украинец Михаил Романчук. Его результат — 14 минут и 39,89 секунды.

    Вторым стал итальянец Грегорио Палтриньери (+3,02). На третьей позиции еще один представитель Италии Доменико Ачеренца (+14,47).

    Россиянин Александр Егоров в финале занял последнее, восьмое место (30,54).

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