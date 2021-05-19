Колесников завоевал золото ЧЕ на дистанции 100 метров вольным стилем

Российский пловецодержал победу на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Колесников преодолел дистанцию за 47,37 секунды. Вторым стал итальянец Алессандро Миресси (+0,08), третьим — еще один россиянин Андрей Минаков (+0,37).

Также Колесников установил рекорд чемпионатов Европы. Для 20-летнего спортсмена это третье золото на текущем турнире.

В заплыве на 1500 метров вольным стилем победу одержал украинец Михаил Романчук. Его результат — 14 минут и 39,89 секунды.

Вторым стал итальянец Грегорио Палтриньери (+3,02). На третьей позиции еще один представитель Италии Доменико Ачеренца (+14,47).

Россиянин Александр Егоров в финале занял последнее, восьмое место (30,54).