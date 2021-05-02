Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин — 19-й

Вторым финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», сумевший обойти обладателя поула Вальттери Боттаса на 37-м круге. Финн замкнул тройку призеров.
Пилот «Хааса» Никита Мазепин закончил гонку на 19-й позиции. Ближе к концовке заезда россиянин стал участником инцидента с Серхио Пересом, не пропустив его в повороте при обгоне на круг.
После расследования эпизода стюардами Мазепин получил за свои действия пять штрафных секунд.
«Формула-1». Чемпионат мира
3-й этап.«Гран-при Португалии»
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 29,148
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 33,530
4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 39,735
5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 51,369
6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 55,781
7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.03.749
8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.04.808
9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.15.369
10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.16.463
11. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.18.955
12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
13. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг
14. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг
15. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг
16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
17. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга
18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга
19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга
Не финишировали: Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo)