Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин — 19-й

Британский пилот «Мерседеса»стал победителем 4-го этапа нынешнего сезона «Формулы-1» — Гран-при Португалии.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», сумевший обойти обладателя поула Вальттери Боттаса на 37-м круге. Финн замкнул тройку призеров.

Пилот «Хааса» Никита Мазепин закончил гонку на 19-й позиции. Ближе к концовке заезда россиянин стал участником инцидента с Серхио Пересом, не пропустив его в повороте при обгоне на круг.

После расследования эпизода стюардами Мазепин получил за свои действия пять штрафных секунд.

«Формула-1». Чемпионат мира

3-й этап.«Гран-при Португалии»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 29,148

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 33,530

4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 39,735

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 51,369

6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 55,781

7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.03.749

8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.04.808

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.15.369

10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.16.463

11. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.18.955

12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

13. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг

14. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг

15. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг

16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

17. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга

18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга

19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга

Не финишировали: Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo)