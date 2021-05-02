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    • Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин — 19-й
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    Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии, Мазепин — 19-й

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 4-го этапа нынешнего сезона «Формулы-1» — Гран-при Португалии.

    Льюис Хэмилтон
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    Льюис Хэмилтон

    Вторым финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», сумевший обойти обладателя поула Вальттери Боттаса на 37-м круге. Финн замкнул тройку призеров.

    Пилот «Хааса» Никита Мазепин закончил гонку на 19-й позиции. Ближе к концовке заезда россиянин стал участником инцидента с Серхио Пересом, не пропустив его в повороте при обгоне на круг.

    После расследования эпизода стюардами Мазепин получил за свои действия пять штрафных секунд.

    «Формула-1». Чемпионат мира
    3-й этап.«Гран-при Португалии»

    1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader
    2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 29,148
    3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 33,530
    4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 39,735
    5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 51,369
    6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 55,781
    7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.03.749
    8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.04.808
    9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.15.369
    10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.16.463
    11. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.18.955
    12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
    13. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг
    14. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг
    15. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг
    16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
    17. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга
    18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга
    19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга

    Не финишировали: Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo)

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