Мельникова взяла золото и бронзу ЧЕ, Нагорный — золото и два серебра

Россиянка Ангелина Мельникова выиграла золото в упражнении на брусьях и взяла бронзу в опорном прыжке.
Еще одна россиянка Владислава Уразова стала второй в упражнениях на брусьях.
Женщины
Опорный прыжок
1. Джулия Штайнгрубер (Швейцария) — 14,824
2. Джессика Гадирова (Великобритания) — 14,466
3. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,416
Брусья
1. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,500
2. Владислава Уразова (Россия) — 14,333
3. Амели Морган (Великобритания) — 14,100
Россиянин Никита Нагорный завоевал золото в вольных упражнениях, а также взял серебро в упражнениях на коне и кольцах.
Мужчины
Вольные упражнения
1. Никита Нагорный (Россия) — 15,166
2. Бенджамин Гишард (Швейцария) — 14,966
3. Никола Бартолини (Италия) — 14,666...
8. Кирилл Прокопьев (Россия) — 13,466
Конь
1. Артур Давтян (Армения) — 14,266
2. Никита Нагорный (Россия) — 14,266
3. Джо Фрейзер (Великобритания) — 14,066...
6. Давид Белявский (Россия) — 13,166
Кольца
1. Элефтериос Петруниас (Греция) — 15,400
2. Никита Нагорный (Россия) — 15,033
3. Сальваторе Мареска (Италия) — 14,900