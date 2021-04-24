ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаПримера. «Реал» сыграет с «Бетисом», «Барселона» в гостях у «Вильярреала»
  • 18:08
    • «Динамо» и «Химки» огласили составы
  • 17:39
    • Мельникова взяла золото и бронзу ЧЕ, Нагорный — золото и два серебра
  • 17:16
    • Олимпийская сборная России обыграла Белоруссию в матче Еврочелленджа
  • 16:40
    • «Крылья» сыграли вничью с «Шинником», «Оренбург» победил «Нижний Новгород»
  • 16:25
    • «Ливерпуль» не удержал победный счет в матче с «Ньюкаслом»
    Все новости спорта

    Мельникова взяла золото и бронзу ЧЕ, Нагорный — золото и два серебра

    Прочие Спортивная гимнастика
    На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле прошел очередной соревновательный день.

    Ангелина Мельникова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ангелина Мельникова

    Россиянка Ангелина Мельникова выиграла золото в упражнении на брусьях и взяла бронзу в опорном прыжке.

    Еще одна россиянка Владислава Уразова стала второй в упражнениях на брусьях.

    Женщины
    Опорный прыжок

    1. Джулия Штайнгрубер (Швейцария) — 14,824
    2. Джессика Гадирова (Великобритания) — 14,466
    3. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,416

    Брусья

    1. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,500
    2. Владислава Уразова (Россия) — 14,333
    3. Амели Морган (Великобритания) — 14,100

    Россиянин Никита Нагорный завоевал золото в вольных упражнениях, а также взял серебро в упражнениях на коне и кольцах.

    Мужчины
    Вольные упражнения

    1. Никита Нагорный (Россия) — 15,166
    2. Бенджамин Гишард (Швейцария) — 14,966
    3. Никола Бартолини (Италия) — 14,666...
    8. Кирилл Прокопьев (Россия) — 13,466

    Конь

    1. Артур Давтян (Армения) — 14,266
    2. Никита Нагорный (Россия) — 14,266
    3. Джо Фрейзер (Великобритания) — 14,066...
    6. Давид Белявский (Россия) — 13,166

    Кольца

    1. Элефтериос Петруниас (Греция) — 15,400
    2. Никита Нагорный (Россия) — 15,033
    3. Сальваторе Мареска (Италия) — 14,900

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Локо» против «Тамбова» без Гильерме в воротах?
  • «Тамбов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Вест Хэм» отберет очки у «Челси»?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Химчане доставят проблем «динамовцам»
  • «Динамо» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тамбов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сельта — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному