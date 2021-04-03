Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России

Допустив три промаха, Гараничев преодолел 15 километров за 43 минуты 59 секунд.
Второе место занял Антон Бабиков (+1,7), третье — Алексей Шевченко (+3,2).
Чемпионат России по биатлону
Ханты-Мансийск. Мужчины. Масс-старт
1. Евгений Гараничев — 43.59,0 (3 промаха)
2. Антон Бабиков — отставание +1,7 секунды (3)
3. Алексей Шевченко — +3,2 (4)
Также в Ханты-Мансийске прошла женская эстафета, которую выиграла команда ХМАО-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Екатерины Носковой, Кристины Дюпиной и Ксении Довгой.
Второе место заняла команда Тюменской области, которую представляли Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова и Виктория Сливко. Тройку призеров замкнула команда Новосибирской области, за которую бежали Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова и Анна Никулина.
Чемпионат России по биатлону
Ханты-Мансийск. Женщины. Эстафета
1. ХМАО (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина, Ксения Довгая) — 1.13.30,0
2. Тюменская область (Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Виктория Сливко) — отставание +26,8 секунды.
3. Новосибирская область (Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова, Анна Никулина) — +56,6