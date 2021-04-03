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    Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России

    Прочие Биатлон
    Евгений Гараничев завоевал золотую медаль в масс-старте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

    Евгений Гараничев
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    Евгений Гараничев

    Допустив три промаха, Гараничев преодолел 15 километров за 43 минуты 59 секунд.

    Второе место занял Антон Бабиков (+1,7), третье — Алексей Шевченко (+3,2).

    Чемпионат России по биатлону
    Ханты-Мансийск. Мужчины. Масс-старт

    1. Евгений Гараничев — 43.59,0 (3 промаха)
    2. Антон Бабиков — отставание +1,7 секунды (3)
    3. Алексей Шевченко — +3,2 (4)

    Также в Ханты-Мансийске прошла женская эстафета, которую выиграла команда ХМАО-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Екатерины Носковой, Кристины Дюпиной и Ксении Довгой.

    Второе место заняла команда Тюменской области, которую представляли Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова и Виктория Сливко. Тройку призеров замкнула команда Новосибирской области, за которую бежали Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова и Анна Никулина.

    Чемпионат России по биатлону
    Ханты-Мансийск. Женщины. Эстафета

    1. ХМАО (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина, Ксения Довгая) — 1.13.30,0
    2. Тюменская область (Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Виктория Сливко) — отставание +26,8 секунды.
    3. Новосибирская область (Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова, Анна Никулина) — +56,6

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