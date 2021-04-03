Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России

завоевал золотую медаль в масс-старте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

Допустив три промаха, Гараничев преодолел 15 километров за 43 минуты 59 секунд.

Второе место занял Антон Бабиков (+1,7), третье — Алексей Шевченко (+3,2).

Чемпионат России по биатлону

Ханты-Мансийск. Мужчины. Масс-старт

1. Евгений Гараничев — 43.59,0 (3 промаха)

2. Антон Бабиков — отставание +1,7 секунды (3)

3. Алексей Шевченко — +3,2 (4)

Также в Ханты-Мансийске прошла женская эстафета, которую выиграла команда ХМАО-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Екатерины Носковой, Кристины Дюпиной и Ксении Довгой.

Второе место заняла команда Тюменской области, которую представляли Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова и Виктория Сливко. Тройку призеров замкнула команда Новосибирской области, за которую бежали Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова и Анна Никулина.

Чемпионат России по биатлону

Ханты-Мансийск. Женщины. Эстафета

1. ХМАО (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина, Ксения Довгая) — 1.13.30,0

2. Тюменская область (Александра Бацина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова, Виктория Сливко) — отставание +26,8 секунды.

3. Новосибирская область (Евгения Павлова, Анастасия Евсюнина, Софья Ленькова, Анна Никулина) — +56,6