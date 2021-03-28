Жулин — о победе Синициной и Кацалапова: Все заслуженно, ребята потрясающе провели турнир

Тренерподелился впечатлениями от победы своих подопечныхв соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Потрясающие эмоции, впервые после Навки и Костомарова моя пара выиграла чемпионат мира. Заждался таких результатов.

Но скажу честно: все заслуженно, ребята потрясающе провели турнир, все тренировки, все соревнования, просто потрясающе. Будем готовиться к Олимпиаде.

Чувствуют они себя прекрасно. И на Вику не давит перенесенный коронавирус, доехала легко. И все травмы куда-то делись, слава богу», — цитирует наставника ТАСС.

На чемпионате мира россияне выиграли обе программы, набрав 221,17 балла.