Сорина победила в скиатлоне на чемпионате России

Татьяна Сорина Фото: globallookpress.com
Сорина преодолела дистанцию в 15 километров за 38 минут 4 секунды.
Второе место заняла Наталья Непряева (+30,7), третье — Мария Истомина (+38,3).
Чемпионат России в Тюмени завершится 4 апреля.
Чемпионат России. Тюмень
Скиатлон. Женщины
1. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 38.04,0
2. Наталья Непряева (Архангельская область) — отставание 30,7
3. Мария Истомина (Пермский край)+38,3
4. Анастасия Рыгалина (Москва — Санкт-Петербург)+42,6
5. Екатерина Смирнова (Тюменская область)+1.04,4