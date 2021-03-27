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    Ферстаппен — победитель Гран-при Бахрейна

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    Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию первого этапа нового сезона Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Нидерландец на лучшем круге показал время 1 минута 28,997 секунды.

    Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», замкнул тройку лучших его партнер по команде финн Валттери Боттас.

    Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог преодолеть первый сегмент квалификации и занял 20-е место.

    Гран-при Бахрейна
    Квалификация

    1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.28,997
    2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.29,385
    3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.39,586
    4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.29,678
    5. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.29,809
    6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.29,927
    7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.29,974
    8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.30,215
    9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.30,249
    10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.30,601
    11. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.30,659
    12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.30,708
    13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.31,203
    14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.31,238
    15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.33,430
    16. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.31,724
    17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.31,936
    18. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.32,056
    19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.32,449
    20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.33,273

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