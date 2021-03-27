Ферстаппен — победитель Гран-при Бахрейна

Нидерландец на лучшем круге показал время 1 минута 28,997 секунды.
Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», замкнул тройку лучших его партнер по команде финн Валттери Боттас.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог преодолеть первый сегмент квалификации и занял 20-е место.
Гран-при Бахрейна
Квалификация
1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.28,997
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.29,385
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.39,586
4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.29,678
5. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.29,809
6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.29,927
7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.29,974
8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.30,215
9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.30,249
10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.30,601
11. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.30,659
12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.30,708
13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.31,203
14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.31,238
15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.33,430
16. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.31,724
17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.31,936
18. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.32,056
19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.32,449
20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.33,273