Ферстаппен — победитель Гран-при Бахрейна

Гонщик «Ред Булл»выиграл квалификацию первого этапа нового сезона Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

Нидерландец на лучшем круге показал время 1 минута 28,997 секунды.

Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», замкнул тройку лучших его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог преодолеть первый сегмент квалификации и занял 20-е место.

Гран-при Бахрейна

Квалификация

1. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.28,997

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.29,385

3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.39,586

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.29,678

5. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.29,809

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.29,927

7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.29,974

8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.30,215

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.30,249

10. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.30,601

11. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.30,659

12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.30,708

13. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.31,203

14. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.31,238

15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.33,430

16. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.31,724

17. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.31,936

18. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.32,056

19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.32,449

20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.33,273