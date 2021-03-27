Мишина призвала не расстраиваться из-за пятого места Коляды

Тренер российского фигуристаТатьяна Мишина прокомментировала выступление подопечного на чемпионате мира 2021 года

Коляда занял пятое место на мировом первенстве в Стокгольме.

«Тяжело рассуждать с позиции "если бы да кабы". Но мне кажется, Миша Коляда остался бы четвертым, если бы чисто откатал произвольную программу. Юдзуру Ханю он вряд ли бы обошел.

Не стоит расстраиваться из-за пятого места. Больше обидно, что Миша упал с акселя второго. Раньше Миша мог допускать непредвиденные ошибки, а сейчас он блестяще провел первую половину программы.

Миша по уровню катания, по скольжению на одном уровне с лидерами, он конкурентоспособен. Он показал хороший результат», — приводит слова Мишиной «Р-Спорт».