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    Чен завоевал золото ЧМ-2021, россияне обеспечили максимальную квоту на ОИ-2022

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    Американский фигурист Нейтан Чен выиграл чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

    Нейтан Чен
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    Нейтан Чен

    В произвольной программе Чен исполнил пять четверных прыжков 222,03 балла. В сумме у него 320,88 балла, чего с лихвой хватило для золота.

    Серебро досталось японцу Юме Кагияме (291,77), бронза — его соотечественнику Юдзуру Ханю (289,18), который лидировал после короткой программы.

    Россиянин Михаил Коляда занял пятое место, Евгений Семененко показал восьмой результат. Этого хватило, чтобы обеспечить российской команде максимальную квоту в три человека на ОИ-2022.

    Коляда в произвольной программе сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной тулуп, каскад тройной аксель+двойной тулуп, коснулся рукой льда в каскаде тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, далее упал с тройного акселя, исполнил тройной флип, тройной риттбергер. На тройном флипе судьи поставили россиянину неясное ребро.

    Чемпионат мира по фигурному катанию-2021
    Стокгольм, Швеция
    Мужчины. Итоговое положение

    1. Нейтан Чен (США) — 320,88
    2. Юма Кагияма (Япония) — 291,77
    3. Юдзуру Ханю (Япония) — 289,18
    4. Шома Уно (Япония) — 277,44
    5. Михаил Коляда (Россия) — 272,04
    6. Киган Мессинг (Канада) — 270,26
    7. Джейсон Браун (США) — 262,17
    8. Евгений Семененко (Россия) — 258,45
    9. Кевин Аймо (Франция) — 254,52
    10. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 245,99

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