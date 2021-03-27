Чен завоевал золото ЧМ-2021, россияне обеспечили максимальную квоту на ОИ-2022

Американский фигуриствыиграл чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

В произвольной программе Чен исполнил пять четверных прыжков 222,03 балла. В сумме у него 320,88 балла, чего с лихвой хватило для золота.

Серебро досталось японцу Юме Кагияме (291,77), бронза — его соотечественнику Юдзуру Ханю (289,18), который лидировал после короткой программы.

Россиянин Михаил Коляда занял пятое место, Евгений Семененко показал восьмой результат. Этого хватило, чтобы обеспечить российской команде максимальную квоту в три человека на ОИ-2022.

Коляда в произвольной программе сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной тулуп, каскад тройной аксель+двойной тулуп, коснулся рукой льда в каскаде тройной лутц+ойлер+тройной сальхов, далее упал с тройного акселя, исполнил тройной флип, тройной риттбергер. На тройном флипе судьи поставили россиянину неясное ребро.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Стокгольм, Швеция

Мужчины. Итоговое положение

1. Нейтан Чен (США) — 320,88

2. Юма Кагияма (Япония) — 291,77

3. Юдзуру Ханю (Япония) — 289,18

4. Шома Уно (Япония) — 277,44

5. Михаил Коляда (Россия) — 272,04

6. Киган Мессинг (Канада) — 270,26

7. Джейсон Браун (США) — 262,17

8. Евгений Семененко (Россия) — 258,45

9. Кевин Аймо (Франция) — 254,52

10. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 245,99