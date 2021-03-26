ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гюндоган — один из героев успешного сезона «Сити»АПЛ: предсказуемый чемпион и непредсказуемый пелотон
  • 18:16
    • Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ в Стокгольме
  • 18:35
    • Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольной программе ЧМ
    Все новости спорта

    Боброва: У Синициной и Кацалапова неплохие шансы остаться на первом месте

    Прочие Чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание Календарь и медали ЧМ по фигурному катанию
    Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прокомментировала выступление российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на чемпионате мира в Стокгольме.

    Екатерина Боброва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Боброва

    Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец, набрав 88,15 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (86,05). Их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали третьими (85,15)

    Российская пара Степанова и Букин завершила ритм-танец с ошибкой на дорожке и стала пятыми (83,02)

    «Вика с Никитой показали высший класс, я за них очень рада.

    Два балла — неплохой отрыв для того, чтобы быть уверенными в себе, но нужно чисто катать произвольный танец, тем более у Вики и Никиты это чемпионский танец, они выиграли с ним чемпионат Европы в прошлом году.

    Неплохие шансы остаться на первом месте, но лучше не расслабляться и с этим прекрасным боевым настроем кататься завтра.

    Я думаю, Степановой и Букину забраться на пьедестал будет очень сложно, потому что отрыв есть, его будет сложно отыграть.

    Не исключаю такого варианта, что американскую пару будут тянуть, тем более, что это танцы на льду, где оценка вполне непредсказуемая.

    Но я уверена, что наш тренерский штаб Александра Жулина сделает максимум возможного, чтобы это не повлияло на их первую позицию», — сказала Боброва Sport24.

    Произвольный танец пары покажут 27 марта.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» не сдаст так легко серию
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Пятое противостояние серии запомнится открытой игрой?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Игра принесет пару забитых мячей?
  • «Кастельон» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кастельон — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Россия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Чикаго — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Даллас — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торонто — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному