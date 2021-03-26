Боброва: У Синициной и Кацалапова неплохие шансы остаться на первом месте

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прокомментировала выступление российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на чемпионате мира в Стокгольме.

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец, набрав 88,15 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (86,05). Их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали третьими (85,15)

Российская пара Степанова и Букин завершила ритм-танец с ошибкой на дорожке и стала пятыми (83,02)

«Вика с Никитой показали высший класс, я за них очень рада.

Два балла — неплохой отрыв для того, чтобы быть уверенными в себе, но нужно чисто катать произвольный танец, тем более у Вики и Никиты это чемпионский танец, они выиграли с ним чемпионат Европы в прошлом году.

Неплохие шансы остаться на первом месте, но лучше не расслабляться и с этим прекрасным боевым настроем кататься завтра.

Я думаю, Степановой и Букину забраться на пьедестал будет очень сложно, потому что отрыв есть, его будет сложно отыграть.

Не исключаю такого варианта, что американскую пару будут тянуть, тем более, что это танцы на льду, где оценка вполне непредсказуемая.

Но я уверена, что наш тренерский штаб Александра Жулина сделает максимум возможного, чтобы это не повлияло на их первую позицию», — сказала Боброва Sport24.

Произвольный танец пары покажут 27 марта.