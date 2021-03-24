Туктамышева: Попадание на ЧМ-2021 важнее победы на ЧЕ-2015

Российская фигуристкапрокомментировала свое выступление на чемпионате мира в Стокгольме.

Туктамышева чисто исполнила тройной аксель и занимает 3-е место после короткой программы, лидирует Анна Щербакова.

«Хорошо, что ЧМ не отменили и мы соревнуемся. Когда я вышла на лед, единственная вещь, о которой я думала, это мой прокат. Я думала о том, как быть более спокойной.

Когда я узнала, что еду на ЧМ, я… Моя подготовка к ЧМ была хорошей, я наслаждалась тренировочным процессом. Из-за этого у меня сейчас хорошая форма. Наслаждаюсь тем, что я здесь.

Я уже победила тем, что приехала сюда. Для меня более важно кататься чисто, поэтому я не буду вставлять четверной тулуп в произвольную программу.

Для меня более важно вернуться сюда, чем выиграть чемпионат Европы 6 лет назад. Было непросто отобраться на этот чемпионат мира и сейчас я стараюсь показать мой максимум.

Что важнее — выиграть ЧМ 6 лет назад или попасть сейчас? Странный вопрос. Не знаю, я счастлива, что в 2015 стала чемпионкой мира. Фигурное катание намного сложнее, чем 6 лет назад.

Для меня самое важное, что я увидела много своих друзей из разных стран, я просто наслаждаюсь тем, что мы проводим вместе время. Мы играем, проводим круто время.

Для меня лучший отдых — это прийти в номер, лечь и посмотреть сериал, не думая о фигурном катании.

Важно отключить голову, завтрашний день отдыха очень важен», — передает слова Туктамышевой Sport24.