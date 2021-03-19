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    Экхофф выиграла спринт в Эстерсунде

    Прочие Биатлон
    Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей спринта на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде.

    Тириль Экхофф
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    Тириль Экхофф

    Допустив один промах, досрочная обладательница Большого хрустального глобуса показала результат 18 минут 44,6 секунды.

    Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, которая при идеальной стрельбе отстала от Экхофф на 2,5 секунды.

    Третьей стала еще одна норвежка Ингрид Тандревольд, отставание которой составило 6,7 секунды.

    Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева стала 16-й. Она не допустила промахов и отстала от победительницы на 38,9 секунды.

    Из-за неудачного выступления женская сборная России потеряла полную квоту на сезон 2021/22, опустившись на шестое место в Кубке наций и пропустив вперед Белоруссию.

    Кубок мира по биатлону. Эстерсунд. Спринт. Женщины

    1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 18.44,6 (1 промах).
    2. Доротея Вирер (Италия) +2,5 (0).
    3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) +6,7 (0).
    16. Ульяна Кайшева (Россия) +38,9 (0)
    24. Светлана Миронова (Россия) +52,6 (2)
    29. Лариса Куклина (Россия) +58,5 (1)
    45. Татьяна Акимова (Россия) +1.23,3 (1)
    49. Евгения Павлова (Россия) +1.30,0 (1)
    53. Анастасия Шевченко (Россия) +1.35,6 (1)
    100. Ирина Казакевич (Россия) +4.00,1 (7)

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