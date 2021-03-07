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    Ян — Стерлинг: где смотреть прямую трансляцию?

    Ян — Стерлинг: трансляция онлайн UFC бесплатно, коэффициенты букмекеров

    Прочие Единоборства
    7 марта около 06:30 по Москве в Лас-Вегасе начнется главный бой вечера в легчайшем дивизионе UFC 259: действующий чемпион Пётр Ян из России сразится с претендентом Алджамейном Стерлингом.

    Пётр Ян
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    Пётр Ян

    У Яна впечатляющая серия из 7 побед подряд. Среди его «скальпов» не только ноунеймы, но и вполне себе легендарные бойцы: Альдо и Фейбер.

    Стерлинг, который представляет США, имеет за плечами серию поменьше — 5 побед подряд.

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    По оценкам экспертов, бой скорее всего затянется — это в стиле обоих бойцов. К тому же, около половины всех своих боев они закончили только по судейским решениям.

    Не забудем и о том, что это легчайший вес, где в среднем бои длятся дольше, чем в категориях потяжелее.

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    • Аналитики LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на бой Ян — Стерлинг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе — 2.10.

    Букмекеры отдают небольшое преимущество Яну. На его победу коэффициент крутится в районе 1.80, победа Стерлинга оценивается в 2.00.

    Прямая трансляция боя будет доступна на канале РЕН-ТВ. Кроме того, смотреть бой бесплатно в прямом эфире можно и в интернете. Достаточно просто зарегистрироваться.

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