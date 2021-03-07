Ян — Стерлинг: трансляция онлайн UFC бесплатно, коэффициенты букмекеров

7 марта около 06:30 по Москве в Лас-Вегасе начнется главный бой вечера в легчайшем дивизионе: действующий чемпиониз России сразится с претендентом

У Яна впечатляющая серия из 7 побед подряд. Среди его «скальпов» не только ноунеймы, но и вполне себе легендарные бойцы: Альдо и Фейбер.

Стерлинг, который представляет США, имеет за плечами серию поменьше — 5 побед подряд.

По оценкам экспертов, бой скорее всего затянется — это в стиле обоих бойцов. К тому же, около половины всех своих боев они закончили только по судейским решениям.

Не забудем и о том, что это легчайший вес, где в среднем бои длятся дольше, чем в категориях потяжелее.

Аналитики LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на бой Ян — Стерлинг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе — 2.10.

Букмекеры отдают небольшое преимущество Яну. На его победу коэффициент крутится в районе 1.80, победа Стерлинга оценивается в 2.00.

Прямая трансляция боя будет доступна на канале РЕН-ТВ. Кроме того, смотреть бой бесплатно в прямом эфире можно и в интернете. Достаточно просто зарегистрироваться.