Резцова: Норвежцы опять нас сделали. Обидно, но мы любой медали радуемся

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкампрокомментировала результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

Золото 5 марта выиграла Норвегия, Россия — вторая, Франция — третья. Вице-чемпионами мира стали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов.

«Норвежцы опять нас сделали. Клебо специально пропустил в конце Большунова. Обидно, но, конечно, мы любой медали радуемся.

Можно было и на золото поскрипеть, но Клэбо хитровыделанный, не в первый раз так поступает.

Все равно здорово: серебряная медалька вчера у девчонок, сегодня у пацанов. Чуть-чуть обидно, потому что могли бы и за золото зацепиться», — сказала Резцова «Спорт-Экспрессу».