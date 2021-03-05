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    Резцова: Норвежцы опять нас сделали. Обидно, но мы любой медали радуемся

    Прочие Лыжи
    Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Золото 5 марта выиграла Норвегия, Россия — вторая, Франция — третья. Вице-чемпионами мира стали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов.

    «Норвежцы опять нас сделали. Клебо специально пропустил в конце Большунова. Обидно, но, конечно, мы любой медали радуемся.

    Можно было и на золото поскрипеть, но Клэбо хитровыделанный, не в первый раз так поступает.

    Все равно здорово: серебряная медалька вчера у девчонок, сегодня у пацанов. Чуть-чуть обидно, потому что могли бы и за золото зацепиться», — сказала Резцова «Спорт-Экспрессу».

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