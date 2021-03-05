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    Российские биатлонисты стали вторыми в мужской эстафете на этапе КМ в Нове-Место

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    Сборная России по биатлону завоевала серебряную медаль в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

    Сборная России
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    Сборная России

    Первое место в этой гонке заняли немцы Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Филипп Наврат. Победители опередили ближайших преследователей на одну минуту и 21,7 секунды.

    За российскую команду выступали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

    Третьей стала сборная Норвегии — Стурла Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе.

    Кубок мира по биатлону 8-й этап
    Мужчины. Эстафета

    1. Германия (Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Филипп Наврат) — 1:12.28,1 (0+5)

    2. Россия (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1.21,7 (1+8)

    3. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бо, Йоханнес Бо) — 1.33,2 (3+9)

    4. Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Трсан) — 2.13,2 (0+8)

    5. Франция (Антонин Гигонна, Кентен Фийон-Майе, Симон Дестье, Эмильен Жаклен) — 2.14,7 (4+9)

    6. Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Харальд Леммерер) — 2.17,5 (0+5)

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