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    Вяльбе хочет забирать телефоны у лыжников

    Прочие Лыжи
    Президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе не нравится, что спортсмены проводят много времени в социальных сетях, поэтому она хочет забирать у них телефоны на время крупных стартов.

    Елена Вяльбе
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    Елена Вяльбе

    «На Олимпийские игры и чемпионаты мира я хочу забирать телефоны у спортсменов. А еще лучше — и в течение сезона забирать. Потому что, когда люди по 5 часов в день проводят время, то потом выходят на старт — и ни ногой, ни рукой. Кому нужны эти соцсети? Хочешь — ну, иди блогером. У меня ко многим есть вопросы такого плана.

    Это помогает расслабиться? Я вижу, как помогает. Они реально расслабленные. А чемпионат мира — не место для расслаблений. Едь домой — и расслабляйся. Становись блогером. Они, между прочим, большие деньги зарабатывают. Я не против. Будем искать тех, кто понимает.

    Я думаю, это общемировая проблема. Для всей молодежи. У которой уже крыша едет от этого всего», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

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