Устюгов пропустит финал Кубка мира по лыжным гонкам

Российский лыжникпосле завершения спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе сообщил, что не выступит на финальном этапе Кубка мира.

Устюгов занял пятое место в спринте. Александр Большунов стал четвертым. Победил норвежец Йоханнес Клебо.

«Финал Кубка мира у меня в планах не стоит. Психологически и физически я готовился к чемпионату мира и понимал, что выступить здесь — мой потолок.

После мне нужно немного отдохнуть, слишком много сил и нервов я отдал этой подготовке.

Я понимаю, что надо ехать домой к семье, а не бежать какой-то непонятный финал Кубка мира», — цитирует Устюгова ТАСС.

Место проведения финального этапа Кубка мира пока не определено.