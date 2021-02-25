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    Устюгов пропустит финал Кубка мира по лыжным гонкам

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Сергей Устюгов после завершения спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе сообщил, что не выступит на финальном этапе Кубка мира.

    Сергей Устюгов
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    Сергей Устюгов

    Устюгов занял пятое место в спринте. Александр Большунов стал четвертым. Победил норвежец Йоханнес Клебо.

    «Финал Кубка мира у меня в планах не стоит. Психологически и физически я готовился к чемпионату мира и понимал, что выступить здесь — мой потолок.

    После мне нужно немного отдохнуть, слишком много сил и нервов я отдал этой подготовке.

    Я понимаю, что надо ехать домой к семье, а не бежать какой-то непонятный финал Кубка мира», — цитирует Устюгова ТАСС.

    Место проведения финального этапа Кубка мира пока не определено.

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