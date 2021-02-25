Устюгов пропустит финал Кубка мира по лыжным гонкам

Сергей Устюгов Фото: globallookpress.com
Устюгов занял пятое место в спринте. Александр Большунов стал четвертым. Победил норвежец Йоханнес Клебо.
«Финал Кубка мира у меня в планах не стоит. Психологически и физически я готовился к чемпионату мира и понимал, что выступить здесь — мой потолок.
После мне нужно немного отдохнуть, слишком много сил и нервов я отдал этой подготовке.
Я понимаю, что надо ехать домой к семье, а не бежать какой-то непонятный финал Кубка мира», — цитирует Устюгова ТАСС.
Место проведения финального этапа Кубка мира пока не определено.