Шведка Сундлинг завоевала золото чемпионата мира в спринте

Йонна Сундлинг Фото: globallookpress.com
Золотую медаль завоевала шведская лыжница Йонна Сундлинг. Второй стала новрежца Майкен Касперсен Фалла, а замкнула тройк лучших словенка Аннамария Лампич.
Российские лыжницы Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак и Татьяна Сорина выбыли в четвертьфинале.
Лыжные гонки. Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф
Спринт классический стилем. Женщины
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.36,8.
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +2,32.
3. Анамария Лампич (Словения) — +2,35.
4. Йоханна Хагстрем (Швеция) — +3,94.
5. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — +7,31.
6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — +10,76.