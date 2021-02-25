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    Шведка Сундлинг завоевала золото чемпионата мира в спринте

    Прочие Лыжи
    25 февраля на чемпионате мира по лыжным видам спорта-2021 в немецком Оберстдорфе состоялась женская спринтерская гонка классическим стилем.

    Йонна Сундлинг
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    Йонна Сундлинг

    Золотую медаль завоевала шведская лыжница Йонна Сундлинг. Второй стала новрежца Майкен Касперсен Фалла, а замкнула тройк лучших словенка Аннамария Лампич.

    Российские лыжницы Наталья Непряева, Христина Мацокина, Юлия Ступак и Татьяна Сорина выбыли в четвертьфинале.

    Лыжные гонки. Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф
    Спринт классический стилем. Женщины

    1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.36,8.
    2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +2,32.
    3. Анамария Лампич (Словения) — +2,35.
    4. Йоханна Хагстрем (Швеция) — +3,94.
    5. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — +7,31.
    6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — +10,76.

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