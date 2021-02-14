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    Конькобежка Воронина завоевала серебро ЧМ на дистанции 5000 метров

    Прочие Коньки
    Голландка Ирен Схаутен стала победительницей в забеге на 5000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, проходящему в Херенвене (Нидерланды).

    Наталья Воронина
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    Наталья Воронина

    Серебро завоевала россиянка Наталья Воронина, уступившая победительнице 2,46 секунды.

    Тройку лучших замкнула олимпийская чемпионка Карлейн Ахтеректе из Нидерландов.

    Россиянка Анастасия Григорьева показала 12-й результат.

    Конькобежный спорт. Чемпионат мира
    Женщины. 5000 метров

    1. Ирен Схаутен (Нидерланды) — 6.48,537
    2. Наталья Воронина (Россия) — +2,46
    3. Карлейн Ахтеректе (Нидерланды) — +3,68…
    12. Анастасия Григорьева (Россия) — +35,33

    У мужчин, голландский конькобежец Томас Крол завоевал золото на дистанции 1500 метров.

    На втором и третьем местах расположились его соотечественники Кьелд Нейс и Патрик Руст.

    Россиянин Сергей Трофимов показал четвертый результат. Данил Беляев — 11-й, Александр Подольский — 19-й.

    Конькобежный спорт. Чемпионат мира
    Мужчины. 1500 метров

    1. Томас Крол — 1.43,752
    2. Кьелд Нейс — +0,35
    3. Патрик Руст (все — Нидерланды) — +1,74
    4. Сергей Трофимов — +1,76...
    11. Данил Беляев — +3,79...
    19. Александр Подольский (все — Россия) — +4,79

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