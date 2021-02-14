Конькобежка Воронина завоевала серебро ЧМ на дистанции 5000 метров

Серебро завоевала россиянка Наталья Воронина, уступившая победительнице 2,46 секунды.
Тройку лучших замкнула олимпийская чемпионка Карлейн Ахтеректе из Нидерландов.
Россиянка Анастасия Григорьева показала 12-й результат.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира
Женщины. 5000 метров
1. Ирен Схаутен (Нидерланды) — 6.48,537
2. Наталья Воронина (Россия) — +2,46
3. Карлейн Ахтеректе (Нидерланды) — +3,68…
12. Анастасия Григорьева (Россия) — +35,33
У мужчин, голландский конькобежец Томас Крол завоевал золото на дистанции 1500 метров.
На втором и третьем местах расположились его соотечественники Кьелд Нейс и Патрик Руст.
Россиянин Сергей Трофимов показал четвертый результат. Данил Беляев — 11-й, Александр Подольский — 19-й.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира
Мужчины. 1500 метров
1. Томас Крол — 1.43,752
2. Кьелд Нейс — +0,35
3. Патрик Руст (все — Нидерланды) — +1,74
4. Сергей Трофимов — +1,76...
11. Данил Беляев — +3,79...
19. Александр Подольский (все — Россия) — +4,79