Конькобежка Воронина завоевала серебро ЧМ на дистанции 5000 метров

Голландкастала победительницей в забеге на 5000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, проходящему в Херенвене (Нидерланды).

Серебро завоевала россиянка Наталья Воронина, уступившая победительнице 2,46 секунды.

Тройку лучших замкнула олимпийская чемпионка Карлейн Ахтеректе из Нидерландов.

Россиянка Анастасия Григорьева показала 12-й результат.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира

Женщины. 5000 метров

1. Ирен Схаутен (Нидерланды) — 6.48,537

2. Наталья Воронина (Россия) — +2,46

3. Карлейн Ахтеректе (Нидерланды) — +3,68…

12. Анастасия Григорьева (Россия) — +35,33

У мужчин, голландский конькобежец Томас Крол завоевал золото на дистанции 1500 метров.

На втором и третьем местах расположились его соотечественники Кьелд Нейс и Патрик Руст.

Россиянин Сергей Трофимов показал четвертый результат. Данил Беляев — 11-й, Александр Подольский — 19-й.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира

Мужчины. 1500 метров

1. Томас Крол — 1.43,752

2. Кьелд Нейс — +0,35

3. Патрик Руст (все — Нидерланды) — +1,74

4. Сергей Трофимов — +1,76...

11. Данил Беляев — +3,79...

19. Александр Подольский (все — Россия) — +4,79