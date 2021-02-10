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    Тренер сборной России: Мы будем с каждой гонкой выходить злее и покажем результат

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    Тренер по стрелковой подготовке мужской команды сборной России Максим Максимов прокомментировал работу россиян на огневом рубеже во время смешанной эстафеты чемпионата мира в Поклюке.

    Светлана Миронова
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    Светлана Миронова

    Напомним, что Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева по итогам гонки заняли девятое место с двумя штрафными кругами.

    «Ребята выходят бороться и не хотят промазывать. Случается необъяснимое для меня. На тренировках до этого все было в порядке, думаю, что ребята не справились с неким психологическим фактором.

    Это чемпионат мира, первая гонка. Когда я сам бегал, то для меня было важным выключить человеческий фактор. Ребята горели. Мы приехали с первым номером, понимая, что можем бороться. Ребята просто не справились. Это психология.

    Понятно, что это в большей степени отмазка или оправдание, но что сделать. Мы будем с каждой гонкой выходить злее, что называется по-русски, и покажем результат.

    На сборе перед стартами мы отработали весь подход к стрельбе. Думаю, что именно с дистанцией до рубежа промахи не связаны. Мы уже сейчас сидим и анализируем все эти ситуации, которые у нас произошли.

    Завтра у нас будет тренировочный день, все же у нас еще есть другие ребята, которым надо стартовать. Мы сейчас настраиваемся на спринт.

    Логинов работал на самоподготовке, поэтому стрелковую подготовку я не вел, особенности его я сказать не могу. По Латыпову могу сказать, что в любое плохое освещение, снег или туман, ему сложно стрелять.

    Однако сегодня бы тоже с этим не связывал», — приводит слова тренера «Р-Спорт».

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