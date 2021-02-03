Большунов пропустит этап Кубка мира в Чехии

Российский лыжникпропустит этап Кубка мира в чешском Нове-Место и будет готовиться к чемпионату мира в Италии.

Об этом рассказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«Все три недели Саша будет готовиться в Италии, так что и этап в Нове-Место он пропустит.

Будет подводка к чемпионату миру, где будут присутствовать все аспекты тренировок — и силовые, и длительные, и скоростные занятия. Я буду находиться в Италии вместе с Большуновым», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 22 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.