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    Большунов пропустит этап Кубка мира в Чехии

    Прочие Лыжи
    Российский лыжник Александр Большунов пропустит этап Кубка мира в чешском Нове-Место и будет готовиться к чемпионату мира в Италии.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Об этом рассказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

    «Все три недели Саша будет готовиться в Италии, так что и этап в Нове-Место он пропустит.

    Будет подводка к чемпионату миру, где будут присутствовать все аспекты тренировок — и силовые, и длительные, и скоростные занятия. Я буду находиться в Италии вместе с Большуновым», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».

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