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    Шубенков получит дисквалификацию от трех до шести месяцев

    Прочие Легкая атлетика Допинг
    Чемпион мира по барьерному бегу Сергей Шубенков получит дисквалификацию за применение запрещенного препарата, сообщает News.Ru.

    Сергей Шубенков
    Сергей Шубенков

    Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружили фуросемид. Однако РУСАДА эту информацию опровергло и заявило, что препарат совсем другой.

    «РУСАДА установило факт применения запрещенного препарата. Однако препарат другой, он дает дисквалификацию в размере от трех до шести месяцев. Шубенков получил конфиденциальное письмо через Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), федерация достоверно знает, на чем он пойман. И пока не будет вскрыта проба Б, информацию не обнародуют.

    Теперь надо быстрее открыть вторую пробу, чтобы скорее дисквалифицироваться, тогда будет можно заявиться на Олимпиаду, так как к моменту начала Игр срок отстранения истечет. В этом не заинтересована World Athletics, которая будет тянуть расследование и санкции до последнего», — пишет News.Ru со ссылкой на свой источник.

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