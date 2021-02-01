Шубенков получит дисквалификацию от трех до шести месяцев

Чемпион мира по барьерному бегу Сергей Шубенков получит дисквалификацию за применение запрещенного препарата, сообщает News.Ru

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружили фуросемид. Однако РУСАДА эту информацию опровергло и заявило, что препарат совсем другой.

«РУСАДА установило факт применения запрещенного препарата. Однако препарат другой, он дает дисквалификацию в размере от трех до шести месяцев. Шубенков получил конфиденциальное письмо через Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), федерация достоверно знает, на чем он пойман. И пока не будет вскрыта проба Б, информацию не обнародуют.

Теперь надо быстрее открыть вторую пробу, чтобы скорее дисквалифицироваться, тогда будет можно заявиться на Олимпиаду, так как к моменту начала Игр срок отстранения истечет. В этом не заинтересована World Athletics, которая будет тянуть расследование и санкции до последнего», — пишет News.Ru со ссылкой на свой источник.