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    Голикова стала второй на дистанции 1000 метров на Кубке мира в Херенвене

    Прочие Коньки
    Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место в соревнованиях на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия).

    Ангелина Голикова
    Ангелина Голикова

    Российская конькобежка показала результат одна минута и 14,054 секунды.

    Победила американка Бриттан Боу (1.13,960). На третьем месте голландка Фемке Кок (1.14,475).

    Еще одна россиянка Елизавета Голубева стала 7-й, а Ольга Фаткулина — 8-й. Ирина Кузнецова заняла 12-е место, выдав свой лучший результат на катке — 1 минута 16,255 секунды.

    В аналогичной дисциплине у мужчин золотую медаль завоевал голландец Кай Вербей (1.07,355 ).

    Его соотечественник Томас Крол преодолел дистанцию со вторым результатом (+0,22). Бронзовым призером стал канадец Лоран Дюбрёй (+0,22).

    Лучшим среди россиян стал Виктор Муштаков — 10-е место. Артем Арефьев и Руслан Мурашов заняли 13-е и 15-е места соответственно.

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