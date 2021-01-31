Голикова стала второй на дистанции 1000 метров на Кубке мира в Херенвене

Россиянказаняла второе место в соревнованиях на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Голландия).

Российская конькобежка показала результат одна минута и 14,054 секунды.

Победила американка Бриттан Боу (1.13,960). На третьем месте голландка Фемке Кок (1.14,475).

Еще одна россиянка Елизавета Голубева стала 7-й, а Ольга Фаткулина — 8-й. Ирина Кузнецова заняла 12-е место, выдав свой лучший результат на катке — 1 минута 16,255 секунды.

В аналогичной дисциплине у мужчин золотую медаль завоевал голландец Кай Вербей (1.07,355 ).

Его соотечественник Томас Крол преодолел дистанцию со вторым результатом (+0,22). Бронзовым призером стал канадец Лоран Дюбрёй (+0,22).

Лучшим среди россиян стал Виктор Муштаков — 10-е место. Артем Арефьев и Руслан Мурашов заняли 13-е и 15-е места соответственно.