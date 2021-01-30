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    Жук выиграла гонку преследования на ЧЕ, Куклина — четвертая

    Прочие Биатлон
    Польская биатлонистка Камила Жук выиграла гонку преследования на чемпионате Европы в Польше.

    Камила Жук
    Камила Жук

    Не допустив ни одного промаха, Жук преодолела дистанцию за 29 минут 12,7 секунды.

    Второе место заняла норвежка Каролин Эрдаль, третье — ее соотечественница Осне Скреде.

    Россиянка Лариса Куклина финишировала четвертой, хотя на заключительный круг уходила в тройке лидеров.

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    1. Камила Жук (Польша) — 29.12,7 (0 шт. кругов)
    2. Каролина Эрдаль (Норвегия) — отставание 13,4 (3)
    3. Осне Скреде (Норвегия) — 16,2 (3)
    4. Лариса Куклина (Россия) — 18,8 (3)
    5. Ингела Андерссон (Швеция) — 39,3
    6. Анна Магнуссон (Швеция) — 52,3
    8. Наталья Гербулова (Россия) — 1.03,6 (2)
    17. Анастасия Гореева (Россия) — 1.25,5 (4)
    26. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.55,0 (5)
    27. Полина Шевнина (Россия) — 2.02,5 (3)
    29. Валерия Васнецова (Россия) — 2.12,7 (7)

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