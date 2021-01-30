Жук выиграла гонку преследования на ЧЕ, Куклина — четвертая

Польская биатлонисткавыиграла гонку преследования на чемпионате Европы в Польше.

Не допустив ни одного промаха, Жук преодолела дистанцию за 29 минут 12,7 секунды.

Второе место заняла норвежка Каролин Эрдаль, третье — ее соотечественница Осне Скреде.

Россиянка Лариса Куклина финишировала четвертой, хотя на заключительный круг уходила в тройке лидеров.

Биатлон

Душники-Здруй (Польша). Открытый чемпионат Европы

Женщины. Гонка преследования 10 км

1. Камила Жук (Польша) — 29.12,7 (0 шт. кругов)

2. Каролина Эрдаль (Норвегия) — отставание 13,4 (3)

3. Осне Скреде (Норвегия) — 16,2 (3)

4. Лариса Куклина (Россия) — 18,8 (3)

5. Ингела Андерссон (Швеция) — 39,3

6. Анна Магнуссон (Швеция) — 52,3

8. Наталья Гербулова (Россия) — 1.03,6 (2)

17. Анастасия Гореева (Россия) — 1.25,5 (4)

26. Анастасия Шевченко (Россия) — 1.55,0 (5)

27. Полина Шевнина (Россия) — 2.02,5 (3)

29. Валерия Васнецова (Россия) — 2.12,7 (7)