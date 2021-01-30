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    Ступак: Была бы финишная прямая подлиннее — поборолась бы за золото

    Прочие Лыжи
    Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала свою серебряную медаль в масс-старте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

    Юлия Ступак
    Юлия Ступак

    Победу в гонке одержала шведка Линн Сван, тройку призеров замкнула норвежка Тереза Йохауг.

    «На самом деле я не понимаю, что было всю гонку. Было тяжело, восстанавливаться сложно.

    Хорошо, что очень классно работали лыжи, и я могла на спусках подкатываться к лидерам. И, конечно, спасибо тому, что я спринтер неплохой в недавнем прошлом, и, надеюсь, в будущем (смеется).

    Работа на спусках? Все были в потоке, все раскрывались, вставали. С этим, честно, надо еще поработать.

    Тереза [Йохауг] пошла в отрыв на первом кругу, сразу было видно, что она сделала ставку на подъемы. Но так как ее все догоняли на спусках, ей пришлось очень тяжело.

    В итоге она нас всех притащила на финиш. Уже там я знала, что буду в тройке, финишный спурт у меня все-таки неплохой.

    Была бы прямая подлиннее... можно было бы еще побороться (улыбается)», — отметила Ступак в интервью «Матч ТВ».

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