Российская лыжница Непряева сломала руку и пропустит ЧМ

Российская лыжницаполучила травму при падении в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Непряева сошла после отсечки 7,7 км — спортсменка упала на спуске и получила серьезное повреждение, после чего была отправлена в больницу.

По предварительным данным, лидер женской российской сборной не сможет выступить на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, который пройдет с 25 февраля по 7 марта.

«У нее перелом третьей и четвертой кости кисти. Один, возможно, с осколком. Требуется хирургическое вмешательство. Нужно лететь в Москву, оперироваться.

Чемпионат мира при таких раскладах — похоже мимо. Впереди операция. А с пластиной, по рекомендациям, нужно ходить месяц. Потом ее вытащат.

И лишь затем можно возвращаться к тренировкам. Очень жаль», — сообщил личный тренер спортсменки Юрий Бородавко изданию «Спорт-Экспресс».

В общем зачете Кубка мира Непряева занимает шестое место.