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    Российская лыжница Непряева сломала руку и пропустит ЧМ

    Прочие Лыжи
    Российская лыжница Наталья Непряева получила травму при падении в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

    Наталья Непряева
    Наталья Непряева

    Непряева сошла после отсечки 7,7 км — спортсменка упала на спуске и получила серьезное повреждение, после чего была отправлена в больницу.

    По предварительным данным, лидер женской российской сборной не сможет выступить на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, который пройдет с 25 февраля по 7 марта.

    «У нее перелом третьей и четвертой кости кисти. Один, возможно, с осколком. Требуется хирургическое вмешательство. Нужно лететь в Москву, оперироваться.

    Чемпионат мира при таких раскладах — похоже мимо. Впереди операция. А с пластиной, по рекомендациям, нужно ходить месяц. Потом ее вытащат.

    И лишь затем можно возвращаться к тренировкам. Очень жаль», — сообщил личный тренер спортсменки Юрий Бородавко изданию «Спорт-Экспресс».

    В общем зачете Кубка мира Непряева занимает шестое место.

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