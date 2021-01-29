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    Диггинс выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по лыжам, Ступак — 11-я

    Прочие Лыжи
    Американка Джессика Диггинс одержала победу в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на 7-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

    Джессика Диггинс
    Джессика Диггинс

    Лидер общего зачета показала лучший результат — 23 минуты 35,9 секунды. Две секунды ей уступила норвежка Тереза Йохауг, шведка Эбба Андерссон стала третьей с проигрышем в 14 секунд.

    Из российских лыжниц выше всех в итоговом протоколе оказалась Юлия Ступак, заняв 11-е место (+1:10,5).

    Еще одна россиянка Наталья Непряева сошла с дистанции из-за падения, получив серьезную травму.

    Диггинс укрепила свое лидерство в общем зачете. В ее активе 1002 очка.

    Второе место занимает другая американка Роузи Бреннан (835), а третье и четвертое — россиянки Ступак и Татьяна Сорина, набравшие соответственно 802 и 780 очков.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция
    Женщины. 10 км, свободный стиль

    1. Джесси Диггинс (США) — 23.35,9
    2. Тереза Йохауг (Норвегия) — 2,1
    3. Эбба Андерссон (Швеция) — 14,6
    4. Рагнхиль Хага (Норвегия) — 40,6
    5. Хайди Венг (Норвегия) — 41,1
    6. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) — 45,5
    7. Тириль Венг (Норвегия) — 46,5
    8. Рози Бреннан (США) — 59,1
    9. Катержина Разымова (Чехия) — 1.01,2
    10. Сэди Бьорнсен (США) — 1.01,5
    11. Юлия Ступак (Россия) — 1.10,5
    12. Фрида Карлссон (Швеция) — 1.18,0...
    17. Шарлотте Калла (Швеция) — 1.30,7
    18. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 1.31,2...
    24. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.49,1...
    28. Анна Нечаевская (Россия) — 1.54,3...
    33. Екатерина Смирнова (Россия) — 2.07,8
    34. Лилия Васильева (Россия) — 2.10,3...
    37. Мария Истомина (Россия) — 2.12,6
    Наталья Непряева (Россия) не финишировала

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