Диггинс выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по лыжам, Ступак — 11-я

Лидер общего зачета показала лучший результат — 23 минуты 35,9 секунды. Две секунды ей уступила норвежка Тереза Йохауг, шведка Эбба Андерссон стала третьей с проигрышем в 14 секунд.
Из российских лыжниц выше всех в итоговом протоколе оказалась Юлия Ступак, заняв 11-е место (+1:10,5).
Еще одна россиянка Наталья Непряева сошла с дистанции из-за падения, получив серьезную травму.
Диггинс укрепила свое лидерство в общем зачете. В ее активе 1002 очка.
Второе место занимает другая американка Роузи Бреннан (835), а третье и четвертое — россиянки Ступак и Татьяна Сорина, набравшие соответственно 802 и 780 очков.
Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция
Женщины. 10 км, свободный стиль
1. Джесси Диггинс (США) — 23.35,9
2. Тереза Йохауг (Норвегия) — 2,1
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 14,6
4. Рагнхиль Хага (Норвегия) — 40,6
5. Хайди Венг (Норвегия) — 41,1
6. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) — 45,5
7. Тириль Венг (Норвегия) — 46,5
8. Рози Бреннан (США) — 59,1
9. Катержина Разымова (Чехия) — 1.01,2
10. Сэди Бьорнсен (США) — 1.01,5
11. Юлия Ступак (Россия) — 1.10,5
12. Фрида Карлссон (Швеция) — 1.18,0...
17. Шарлотте Калла (Швеция) — 1.30,7
18. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 1.31,2...
24. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.49,1...
28. Анна Нечаевская (Россия) — 1.54,3...
33. Екатерина Смирнова (Россия) — 2.07,8
34. Лилия Васильева (Россия) — 2.10,3...
37. Мария Истомина (Россия) — 2.12,6
Наталья Непряева (Россия) не финишировала