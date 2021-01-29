Диггинс выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по лыжам, Ступак — 11-я

Американкаодержала победу в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на 7-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне.

Лидер общего зачета показала лучший результат — 23 минуты 35,9 секунды. Две секунды ей уступила норвежка Тереза Йохауг, шведка Эбба Андерссон стала третьей с проигрышем в 14 секунд.

Из российских лыжниц выше всех в итоговом протоколе оказалась Юлия Ступак, заняв 11-е место (+1:10,5).

Еще одна россиянка Наталья Непряева сошла с дистанции из-за падения, получив серьезную травму.

Диггинс укрепила свое лидерство в общем зачете. В ее активе 1002 очка.

Второе место занимает другая американка Роузи Бреннан (835), а третье и четвертое — россиянки Ступак и Татьяна Сорина, набравшие соответственно 802 и 780 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун, Швеция

Женщины. 10 км, свободный стиль

1. Джесси Диггинс (США) — 23.35,9

2. Тереза Йохауг (Норвегия) — 2,1

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 14,6

4. Рагнхиль Хага (Норвегия) — 40,6

5. Хайди Венг (Норвегия) — 41,1

6. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) — 45,5

7. Тириль Венг (Норвегия) — 46,5

8. Рози Бреннан (США) — 59,1

9. Катержина Разымова (Чехия) — 1.01,2

10. Сэди Бьорнсен (США) — 1.01,5

11. Юлия Ступак (Россия) — 1.10,5

12. Фрида Карлссон (Швеция) — 1.18,0...

17. Шарлотте Калла (Швеция) — 1.30,7

18. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 1.31,2...

24. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.49,1...

28. Анна Нечаевская (Россия) — 1.54,3...

33. Екатерина Смирнова (Россия) — 2.07,8

34. Лилия Васильева (Россия) — 2.10,3...

37. Мария Истомина (Россия) — 2.12,6

Наталья Непряева (Россия) не финишировала