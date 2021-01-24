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    Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Лахти, Россия — четвертая

    Прочие Лыжи
    Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

    Норвежские лыжницы
    Норвежские лыжницы

    Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм и Хейди Венг преодолели дистанцию за 49 минут 34,4 секунды.

    Второе место заняла Швеция, замкнула тройку Финляндия.

    Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Натальи Непряевой, Анны Нечаевской и Марии Истоминой заняла четвертое место.

    Лахти (Финляндия)
    Кубок мира
    Женщины. Эстафета, 4 х 5 км

    1. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм, Хейди Венг) — 49.34,4
    2. Швеция (Шарлотта Калла, Эмма Рибом, Ловиса Модиг, Эбба Андерссон) — отставание 42,9
    3. Финляндия-1 (Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пармакоски) — 59,5
    4. Россия-1 (Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Мария Истомина) — 1.30,7...
    8. Россия-2 (Наталья Мекрюкова, Лилия Васильева, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова) — 4.01,9

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