Симон выиграла масс-старт в Антхольце, Миронова — шестая

Французская биатлонисткастала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Антхольце.

На финишных метрах дистанции она сохранила минимальное преимущество над шведкой Ханной Эберг.

Третьей финишировала австрийка Лиза Тереза Хаузер, проигравшая лидеру 3,5 секунды.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которая на четвертую стрельбу пришла лидером. Впрочем, допустив два промаха, она опустилась на шестую позицию.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Кубок мира. Женщины

Масс-старт 12,5 км

1. Жюлья Симон (Франция) — 37.05,5 (3 шт. круга)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 0,2 (1)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 3,5 (1)

4. Франциска Пройсс (Германия) — 9,0 (1)

5. Маркета Давидова (Чехия) — 17,6 (1)

6. Светлана Миронова (Россия) — 29,3 (2)

11. Евгения Павлова (Россия) — 1.02,4 (2)

12. Лариса Куклина (Россия) — 1.03,0 (1)

22. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.52,9 (3)