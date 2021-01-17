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    Симон выиграла масс-старт в Оберхофе

    Прочие Биатлон
    Французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Жулия Симон
    Жулия Симон

    Пробежав три штрафных круга, Симон преодолела дистанцию в 12,5 километра за 40 минут 11,1 секунды.

    Второе место заняла немца Франциска Пройс, замкнула тройку сильнейших шведка Ханна Эберг.

    Лучшая из россиянок Светлана Миронова финишировала 11-й.

    Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
    Женщины. Масс-старт, 12,5 км

    1. Жулия Симон (Франция) — 40.11,1 (3 шт. круга)
    2. Франциска Пройсс (Германия) — отставание 3,9 (2)
    3. Ханна Эберг (Швеция) — 11,7 (3)
    4. Ингрид Таннревольд (Норвегия) — 13,0 (2)
    5. Мона Брорссон (Швеция) — 14,9 (1)
    6. Доротея Вирер (Италия) — 28,8 (2)
    11. Светлана Миронова (Россия) — 33,3 (4)
    19. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.18,9 (3)

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