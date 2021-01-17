Симон выиграла масс-старт в Оберхофе

Жулия Симон
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Пробежав три штрафных круга, Симон преодолела дистанцию в 12,5 километра за 40 минут 11,1 секунды.
Второе место заняла немца Франциска Пройс, замкнула тройку сильнейших шведка Ханна Эберг.
Лучшая из россиянок Светлана Миронова финишировала 11-й.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
1. Жулия Симон (Франция) — 40.11,1 (3 шт. круга)
2. Франциска Пройсс (Германия) — отставание 3,9 (2)
3. Ханна Эберг (Швеция) — 11,7 (3)
4. Ингрид Таннревольд (Норвегия) — 13,0 (2)
5. Мона Брорссон (Швеция) — 14,9 (1)
6. Доротея Вирер (Италия) — 28,8 (2)
11. Светлана Миронова (Россия) — 33,3 (4)
19. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.18,9 (3)