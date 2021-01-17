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    Конькобежка Голикова завоевала серебро ЧЕ в многоборье, уступив золото Лердам

    Прочие Коньки
    Представительница Нидерландов Ютта Лердам завоевала золото чемпионата Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье.

    Ангелины Голиковой
    Ангелины Голиковой

    Голландская конькобежка выиграла заключительный забег на 1000 м и вырвала победу у россиянки Ангелины Голиковой.

    Российская спортсменка лидировала после трех дистанций, но в последнем забеге стала только пятой и в результате завоевала серебро.

    Бронзовую медаль взяла еще одна представительница Голландии Фемке Кок.

    Напомним, что в рамках спринтерского многоборья спортсмены дважды выступают на дистанциях 500 и 1000 метров. Голикова ранее стала лучшей на обоих 500-метровках.

    Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье
    Женщины. Спринтерское многоборье. 1 000 м

    2-й забег

    1. Ютта Лердам (Голландия) — 1.14,00
    2. Йорин Тер Морс (Голландия) — 1.14,46
    3. Фемке Кок (Голландия) — 1.15,12
    4. Дарья Качанова (Россия) — 1.15,29
    5. Ангелина Голикова (Россия) — 1.15,66
    6. Анна Нифонтова (Белоруссия) — 1.16,77

    Итог

    1. Ютта Лердам (Голландия) — 149,385
    2. Ангелина Голикова (Россия) — 149,855
    3. Фемке Кок (Голландия) — 149,870
    4. Йорин Тер Морс (Голландия) — 150,430
    5. Дарья Качанова (Россия) — 150,980
    6. Ванесса Херцог (Австрия) — 152,335...
    16. Ольга Фаткулина (Россия) — 113,640

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