Конькобежка Голикова завоевала серебро ЧЕ в многоборье, уступив золото Лердам

Представительница Нидерландовзавоевала золото чемпионата Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье.

Голландская конькобежка выиграла заключительный забег на 1000 м и вырвала победу у россиянки Ангелины Голиковой.

Российская спортсменка лидировала после трех дистанций, но в последнем забеге стала только пятой и в результате завоевала серебро.

Бронзовую медаль взяла еще одна представительница Голландии Фемке Кок.

Напомним, что в рамках спринтерского многоборья спортсмены дважды выступают на дистанциях 500 и 1000 метров. Голикова ранее стала лучшей на обоих 500-метровках.

Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье

Женщины. Спринтерское многоборье. 1 000 м

2-й забег

1. Ютта Лердам (Голландия) — 1.14,00

2. Йорин Тер Морс (Голландия) — 1.14,46

3. Фемке Кок (Голландия) — 1.15,12

4. Дарья Качанова (Россия) — 1.15,29

5. Ангелина Голикова (Россия) — 1.15,66

6. Анна Нифонтова (Белоруссия) — 1.16,77

Итог

1. Ютта Лердам (Голландия) — 149,385

2. Ангелина Голикова (Россия) — 149,855

3. Фемке Кок (Голландия) — 149,870

4. Йорин Тер Морс (Голландия) — 150,430

5. Дарья Качанова (Россия) — 150,980

6. Ванесса Херцог (Австрия) — 152,335...

16. Ольга Фаткулина (Россия) — 113,640