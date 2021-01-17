Конькобежка Голикова завоевала серебро ЧЕ в многоборье, уступив золото Лердам

Голландская конькобежка выиграла заключительный забег на 1000 м и вырвала победу у россиянки Ангелины Голиковой.
Российская спортсменка лидировала после трех дистанций, но в последнем забеге стала только пятой и в результате завоевала серебро.
Бронзовую медаль взяла еще одна представительница Голландии Фемке Кок.
Напомним, что в рамках спринтерского многоборья спортсмены дважды выступают на дистанциях 500 и 1000 метров. Голикова ранее стала лучшей на обоих 500-метровках.
Чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье
Женщины. Спринтерское многоборье. 1 000 м
2-й забег
1. Ютта Лердам (Голландия) — 1.14,00
2. Йорин Тер Морс (Голландия) — 1.14,46
3. Фемке Кок (Голландия) — 1.15,12
4. Дарья Качанова (Россия) — 1.15,29
5. Ангелина Голикова (Россия) — 1.15,66
6. Анна Нифонтова (Белоруссия) — 1.16,77
Итог
1. Ютта Лердам (Голландия) — 149,385
2. Ангелина Голикова (Россия) — 149,855
3. Фемке Кок (Голландия) — 149,870
4. Йорин Тер Морс (Голландия) — 150,430
5. Дарья Качанова (Россия) — 150,980
6. Ванесса Херцог (Австрия) — 152,335...
16. Ольга Фаткулина (Россия) — 113,640