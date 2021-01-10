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    Франция одержала победу в супермиксте, Россия — девятая

    Прочие Биатлон
    Сборная Франции одержала победу в супермиксте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

    Евгения Павлова и Матвей Елисеев
    Евгения Павлова и Матвей Елисеев

    В составе французской команды бежали Жюстин Бреза и Эмильен Жаклен.

    Вторыми стали шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг, которые уступили лидеру 38 секунд.

    Замкнули тройку призеров норвежцы Йоханнес Бе и Тириль Экхофф, отставшие от Франции на 44 секунды с тремя кругами штрафа.

    Российская сборная в составе Евгения Павлова/Матвей Елисеев пришла к финишу девятой, уступив более двух минут, пробежав два штрафных круга и использовав 12 дополнительных патронов.

    Шестой этап Кубка мира также примет Оберхоф. Соревнования пройдут с 13 по 17 января.

    Биатлон. Кубок мира. 5-й этап
    Синглмикст

    1. Франция (Жюли Симон, Эмильян Жаклен) — 39.04,8 (0 шт. кругов + 3 доп. патрона)
    2. Швеция (Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон) — отставание 38,7 (0 + 5)
    3. Норвегия (Тирил Экхофф, Йоханнес Бе) — 43,9 (3 + 8)
    4. Германия (Янина Хеттих, Эрик Лессер) — 1.02,0 (0 + 6)
    5. Белоруссия (Анна Сола, Никита Лобастов) — 1.13,8 (0 + 6)
    6. Канада (Эмма Ландер, Кристиан Гоу) — 1.17,6 (0 + 4)
    ...9. Россия (Евгения Павлова, Матвей Елисеев) — 2.03,5 (2 + 12)

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