Франция одержала победу в супермиксте, Россия — девятая

В составе французской команды бежали Жюстин Бреза и Эмильен Жаклен.
Вторыми стали шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг, которые уступили лидеру 38 секунд.
Замкнули тройку призеров норвежцы Йоханнес Бе и Тириль Экхофф, отставшие от Франции на 44 секунды с тремя кругами штрафа.
Российская сборная в составе Евгения Павлова/Матвей Елисеев пришла к финишу девятой, уступив более двух минут, пробежав два штрафных круга и использовав 12 дополнительных патронов.
Шестой этап Кубка мира также примет Оберхоф. Соревнования пройдут с 13 по 17 января.
Биатлон. Кубок мира. 5-й этап
Синглмикст
1. Франция (Жюли Симон, Эмильян Жаклен) — 39.04,8 (0 шт. кругов + 3 доп. патрона)
2. Швеция (Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон) — отставание 38,7 (0 + 5)
3. Норвегия (Тирил Экхофф, Йоханнес Бе) — 43,9 (3 + 8)
4. Германия (Янина Хеттих, Эрик Лессер) — 1.02,0 (0 + 6)
5. Белоруссия (Анна Сола, Никита Лобастов) — 1.13,8 (0 + 6)
6. Канада (Эмма Ландер, Кристиан Гоу) — 1.17,6 (0 + 4)
...9. Россия (Евгения Павлова, Матвей Елисеев) — 2.03,5 (2 + 12)