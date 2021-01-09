ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ливерпуля»«Ливерпуль» повеселился в Бирмингеме. Но стоит ли проводить такие матчи?
  • 11:56
    • Из-за погодных условий перенесен матч «Атлетико» и «Атлетика»
  • 17:25
    • Легрейд — победитель гонки преследования в Оберхофе
  • 17:16
    • «Спартак» близок к трансферу полузащитника ПСВ
  • 17:00
    • Ретивых финишировал вторым в спринте на «Тур де Ски», Большунов — третьим
  • 16:47
    • Шведка Сван выиграла классический спринт на «Тур де Ски»
    Все новости спорта

    Ретивых финишировал вторым в спринте на «Тур де Ски», Большунов — третьим

    Прочие Лыжи
    Шведский лыжник Оскар Свенссон выиграл спринт классическим стилем на седьмом этапе многодневки «Тур де Ски».

    Глеб Ретивых
    Глеб Ретивых

    В финале он преодолел дистанцию за 3 минуты 19,83 секунды.

    Россиянин Глеб Ретивых финишировал вторым, Александр Большунов — третьим. Их отставание составило 0,24 и 0,32 секунды соответственно.

    Еще один россиянин Артем Мальцев стал шестым.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски». 7-й этап
    Валь-ди-Фьемме, Италия. Мужчины
    Спринт, классический стиль

    1. Оскар Свенссон (Швеция) — 3.19,83
    2. Глеб Ретивых (Россия) — 0,24
    3. Александр Большунов (Россия) — 0,32
    4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,70
    5. Валентин Шовин (Франция) — 0,76
    6. Артем Мальцев (Россия) — 3,15

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Дортмунд» с «Лейпцигом»?
  • «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • На «Олд Траффорд» будет веселый второй тайм
  • «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Продолжит ли «Ньюкасл» проигрывать на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Фрибет + бонус до 100 евроТрансляции матчей онлайн
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 9 января
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Леганес — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон