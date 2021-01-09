Ретивых финишировал вторым в спринте на «Тур де Ски», Большунов — третьим

Глеб Ретивых
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В финале он преодолел дистанцию за 3 минуты 19,83 секунды.
Россиянин Глеб Ретивых финишировал вторым, Александр Большунов — третьим. Их отставание составило 0,24 и 0,32 секунды соответственно.
Еще один россиянин Артем Мальцев стал шестым.
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Спринт, классический стиль
1. Оскар Свенссон (Швеция) — 3.19,83
2. Глеб Ретивых (Россия) — 0,24
3. Александр Большунов (Россия) — 0,32
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,70
5. Валентин Шовин (Франция) — 0,76
6. Артем Мальцев (Россия) — 3,15