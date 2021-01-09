Ретивых финишировал вторым в спринте на «Тур де Ски», Большунов — третьим

Шведский лыжниквыиграл спринт классическим стилем на седьмом этапе многодневки «Тур де Ски».

В финале он преодолел дистанцию за 3 минуты 19,83 секунды.

Россиянин Глеб Ретивых финишировал вторым, Александр Большунов — третьим. Их отставание составило 0,24 и 0,32 секунды соответственно.

Еще один россиянин Артем Мальцев стал шестым.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». 7-й этап

Валь-ди-Фьемме, Италия. Мужчины

Спринт, классический стиль

1. Оскар Свенссон (Швеция) — 3.19,83

2. Глеб Ретивых (Россия) — 0,24

3. Александр Большунов (Россия) — 0,32

4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,70

5. Валентин Шовин (Франция) — 0,76

6. Артем Мальцев (Россия) — 3,15