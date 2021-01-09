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    Елисеев: Нет разницы, кто в сборной лидер, если мы боремся за 15-е место

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Матвей Елисеев признался, что в настоящий момент не готов стать лидером сборной.

    Матвей Елисеев
    Матвей Елисеев

    Спортсмен лучшим из россиян в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), заняв лишь 16-е место.

    «Кто в команде лидер? Не знаю. По потенциалу Александр Логинов всегда выделялся, но сейчас что-то с ним не так.

    Нужно ли иметь чёткого лидера в команде, чтобы другие за ним тянулись и прогрессировали? Не сказал бы.

    Всё равно все тянутся за лидерами мирового биатлона. Для меня лично нет большой разницы, кто в сборной лидер, если мы боремся за 15-е место.

    Готов ли я стать лидером сборной? Пока, скорее, нет», — приводит слова Елисеева сайт Матч ТВ.

    Елисеев вместе с Евгенией Павловой 10 января выйдет на старт сингл-микста. Тем же составом они выиграли «Рождественскую гонку» 28 декабря.

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