Елисеев: Нет разницы, кто в сборной лидер, если мы боремся за 15-е место

Российский биатлонистпризнался, что в настоящий момент не готов стать лидером сборной.

Спортсмен лучшим из россиян в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), заняв лишь 16-е место.

«Кто в команде лидер? Не знаю. По потенциалу Александр Логинов всегда выделялся, но сейчас что-то с ним не так.

Нужно ли иметь чёткого лидера в команде, чтобы другие за ним тянулись и прогрессировали? Не сказал бы.

Всё равно все тянутся за лидерами мирового биатлона. Для меня лично нет большой разницы, кто в сборной лидер, если мы боремся за 15-е место.

Готов ли я стать лидером сборной? Пока, скорее, нет», — приводит слова Елисеева сайт Матч ТВ.

Елисеев вместе с Евгенией Павловой 10 января выйдет на старт сингл-микста. Тем же составом они выиграли «Рождественскую гонку» 28 декабря.