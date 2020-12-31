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    Королева Великобритании наградила Хэмилтона рыцарским титулом

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Королева Великобритании Елизавета II наградила чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона рыцарским титулом, сообщает официальный сайт правительства.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон

    Пилот команды «Мерседес» посвящен в рыцари за вклад в развитие спорта.

    «Поздравляю всех, кто удостоился чести, и благодарю их за самоотверженность и многолетнюю службу», — заявил постоянный заместитель министра иностранных дел по делам Содружества и развития Филип Бартон.

    Хэмилтон стал четвертым гонщиком Формулы-1, удостоенным рыцарского звания после Джека Брэбэма, Стирлинга Мосса и Джеки Стюарта. Если он продлит контракт с «Мерседесом», то станет первым рыцарем — действующим пилотом Формулы-1.

    Хэмилтон завоевал в 2020 году свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером. 0

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