Королева Великобритании наградила Хэмилтона рыцарским титулом

Королева Великобритании Елизавета II наградила чемпиона Формулы-1рыцарским титулом, сообщает официальный сайт правительства.

Пилот команды «Мерседес» посвящен в рыцари за вклад в развитие спорта.

«Поздравляю всех, кто удостоился чести, и благодарю их за самоотверженность и многолетнюю службу», — заявил постоянный заместитель министра иностранных дел по делам Содружества и развития Филип Бартон.

Хэмилтон стал четвертым гонщиком Формулы-1, удостоенным рыцарского звания после Джека Брэбэма, Стирлинга Мосса и Джеки Стюарта. Если он продлит контракт с «Мерседесом», то станет первым рыцарем — действующим пилотом Формулы-1.

Хэмилтон завоевал в 2020 году свой седьмой титул в «Королевских гонках». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером. 0