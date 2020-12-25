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    Стрельцов победил в индивидуальной гонке на ЧР по биатлону

    Прочие Биатлон
    Кирилл Стрельцов победил в индивидуальной гонке на 20 километров на чемпионате России по биатлону в Ижевске.

    Кирилл Стрельцов
    Кирилл Стрельцов

    Стрельцов финишировал с двумя промахами за 53 минуты 28,6 секунды.

    Вторым стал Дмитрий Шамаев из Удмуртской республики. Тройку лучших замкнул Илья Гаврилов из Москвы. Антон Бабиков допустил пять промахов и стал 24-м.

    Чемпионат России по биатлону. Мужчины. Индивидуальная гонка. Ижевск

    1. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 53.28,6 (2)
    2. Дмитрий Шамаев (Республика Удмуртия) — +41,4 (0)
    3. Илья Гаврилов (Москва) — +51,5 (1)…
    6. Карим Халили (Москва) — +3.00,0 (4)…
    9. Иван Томилов (ХМАО) — +3.17,5 (2)…
    23. Максим Цветков (Санкт-Петербург) — 4.25,0 (4)
    24. Антон Бабиков (Башкортостан) — +4.28,9 (5). 0

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