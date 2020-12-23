Мазепин останется пилотом «Хааса»

Командасделала официальное заявление, сообщив, что в следующем сезоне ее пилотами будут

«Подтверждаем, что тандем пилотов команды в 2021 году составят Никита Мазепин и Мик Шумахер», — сообщили в команде.

«Что касается действий Мазепина от 9 декабря — эту проблему команда решила во внутреннем порядке, комментариев по сложившейся ситуации даваться не будет», — говорится в заявлении «Хааса» в Twitter.

Ранее Мазепину пришлось принести публичные извинения за опубликованное в сети видео, в котором он трогает девушку за обнаженную грудь. Фанаты «Формулы-1» требовали расторгнуть контракт с россиянином.

Контракт с «Хаас» Мазепин подписал 1 декабря. 0