Большунов и Ретивых победили в командном спринте, Непряева и Ступак — вторые

Российские лыжникивыиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Дрездене.

Ретивых на финише опередил француза Люка Шанава на две десятых секунды.

Еще один российский дуэт Артем Мальцев и Александр Терентьев стали шестыми.

Командный спринт. Мужчины

1. Александр Большунов, Глеб Ретивых (Россия) — 15.01,1

2. Ришар Жув, Люка Шанава (Франция) — отставание 0,2

3. Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,6...

6. Артем Мальцев, Александр Терентьев (Россия) — 7,85

У женщин россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак стали вторыми. Ступак уступила швейцарке Надин Фендрих в финишном створе.

Командный спринт. Женщины



1. Лаурин ван дер Граф, Надин Фендрих (Швейцария) — 16.38,34

2. Юлия Ступак, Наталья Непряева (Россия) — отставание 0,32

3. Ева Уревц, Анамария Лампич (Словения) — 1,12 ...

10. Татьяна Сорина, Кристина Мацокина (Россия) — 13,11 0