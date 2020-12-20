Большунов и Ретивых победили в командном спринте, Непряева и Ступак — вторые

Ретивых на финише опередил француза Люка Шанава на две десятых секунды.
Еще один российский дуэт Артем Мальцев и Александр Терентьев стали шестыми.
Командный спринт. Мужчины
1. Александр Большунов, Глеб Ретивых (Россия) — 15.01,1
2. Ришар Жув, Люка Шанава (Франция) — отставание 0,2
3. Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,6...
6. Артем Мальцев, Александр Терентьев (Россия) — 7,85
У женщин россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак стали вторыми. Ступак уступила швейцарке Надин Фендрих в финишном створе.
Командный спринт. Женщины
1. Лаурин ван дер Граф, Надин Фендрих (Швейцария) — 16.38,34
2. Юлия Ступак, Наталья Непряева (Россия) — отставание 0,32
3. Ева Уревц, Анамария Лампич (Словения) — 1,12 ...
10. Татьяна Сорина, Кристина Мацокина (Россия) — 13,11 0