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    Большунов и Ретивых победили в командном спринте, Непряева и Ступак — вторые

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    Российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Дрездене.

    Александр Большунов
    Александр Большунов

    Ретивых на финише опередил француза Люка Шанава на две десятых секунды.

    Еще один российский дуэт Артем Мальцев и Александр Терентьев стали шестыми.

    Командный спринт. Мужчины

    1. Александр Большунов, Глеб Ретивых (Россия) — 15.01,1
    2. Ришар Жув, Люка Шанава (Франция) — отставание 0,2
    3. Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,6...
    6. Артем Мальцев, Александр Терентьев (Россия) — 7,85

    У женщин россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак стали вторыми. Ступак уступила швейцарке Надин Фендрих в финишном створе.

    Командный спринт. Женщины

    1. Лаурин ван дер Граф, Надин Фендрих (Швейцария) — 16.38,34
    2. Юлия Ступак, Наталья Непряева (Россия) — отставание 0,32
    3. Ева Уревц, Анамария Лампич (Словения) — 1,12 ...
    10. Татьяна Сорина, Кристина Мацокина (Россия) — 13,11 0

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